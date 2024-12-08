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Премьер Сирии: новые власти решат вопрос военного присутствия РФ в стране

Ведомости

Вопрос военного присутствия России в Сирии будут решать новые власти, заявил телеканалу Al Arabiya сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали.

«Этот вопрос не в моей компетенции. Будет решаться новыми властями на следующем этапе», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Башара Асада, 8 декабря объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента из страны. Это произошло после начавшегося в конце ноября наступления, в ходе которого оппозиция захватила Алеппо и другие сирийские города.

Премьер-министр страны остается в Дамаске. Он заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом. Возглавившая наступление в Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) также сообщила, что будет работать с премьером, и призвала военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по ее словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам.

Асад в воскресенье вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, утверждало Reuters со ссылкой на двух старших офицеров сирийской армии. Премьер-министру также неизвестно местонахождение главы государства – последний раз он общался с Асадом вечером 7 декабря. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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