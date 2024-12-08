Премьер Сирии: новые власти решат вопрос военного присутствия РФ в стране
Вопрос военного присутствия России в Сирии будут решать новые власти, заявил телеканалу Al Arabiya сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали.
«Этот вопрос не в моей компетенции. Будет решаться новыми властями на следующем этапе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Башара Асада, 8 декабря объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента из страны. Это произошло после начавшегося в конце ноября наступления, в ходе которого оппозиция захватила Алеппо и другие сирийские города.
Премьер-министр страны остается в Дамаске. Он заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом. Возглавившая наступление в Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) также сообщила, что будет работать с премьером, и призвала военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по ее словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам.
Асад в воскресенье вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, утверждало Reuters со ссылкой на двух старших офицеров сирийской армии. Премьер-министру также неизвестно местонахождение главы государства – последний раз он общался с Асадом вечером 7 декабря.