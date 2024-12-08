Премьер Сирии: новые власти решат вопрос военного присутствия РФ в стране

Премьер-министр страны остается в Дамаске. Он заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом. Возглавившая наступление в Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) также сообщила, что будет работать с премьером, и призвала военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по ее словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам.