Украина и Молдавия приостановили пропуск на границе
Украина и Молдавия приостановили пропуск транспортных средств и граждан на границе стран из-за технических неисправностей. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской государственной пограничной службы.
«В пунктах пропуска на границе в Черниговской, Винницкой и Одесской областях остановлено оформление транспорта и граждан. Причиной стали технические неисправности базы данных таможни Молдовы», – говорится в сообщении.
29 ноября в связи с техническими сбоями временно приостанавливалась работа пунктов пропуска на границе Украины с Румынией и Молдавией. Пропускная работа была полностью возобновлена в тот же день.
23 ноября украинская государственная таможенная служба сообщила о блокировке движения грузовиков перед пунктом пропуска Медыка – Шегини на польско-украинской границе. По данным службы, блокировка может продлиться до конца года.