СМИ: на границе Сирии и Ливана скопились многочасовые очереди из беженцев
Многочасовые очереди из людей, пытающихся покинуть Сирию, наблюдаются на границе с Ливаном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прибывших из Дамаска в Бейрут граждан.
«На ливанской границе многочасовые очереди, сотни, если не тысячи граждан пытаются уехать из Сирии. Многие транзитом через международный аэропорт Бейрута в другие страны», – цитирует агентство собеседника.
Очевидец сообщает, что свободная зона между Сирией и Ливаном полностью разграблена, часть здания повреждена огнем. На дороге множество брошенных автомобилей, некоторые из них обгорели. Отмечается также отсутствие таможни и паспортного контроля с сирийской стороны.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте, целью которой стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершаали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила, что Дамаск захвачен, а прежнее правительство пало. 9 декабря ТАСС сообщил, что Асад находится в Москве. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия ведет переговоры о безопасности своих граждан, сотрудников посольства и других представительств в Сирии.