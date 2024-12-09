СМИ: на границе Сирии и Ливана скопились многочасовые очереди из беженцев

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте, целью которой стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершаали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.