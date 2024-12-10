Парламент Южной Кореи принял проект о расследовании военного положения
Парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения, введенного президентом республики Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Yonhap.
Южнокорейский лидер подозревается в мятеже с целью свержения конституционного строя страны.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юн Сок Ёля. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.