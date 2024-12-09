Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны
Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёль запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, связанных с его кратковременным объявлением военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Запрет был введен министерством юстиции вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) сообщило, что оно направило запрос о принятии такого решения.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.
5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в мятеже. Ст. 87 Уголовного кодекса Южной Кореи (преступления, связанные с изменой) предусматривает наказание для лиц, участвовавших в беспорядках с целью переворота или нарушения национальной конституции. Виновные в мятеже подлежат смертной казни или пожизненному заключению. Действующий президент имеет привилегию не подвергаться судебному преследованию, но преступления, связанные с мятежом и валютными махинациями, являются исключением. 7 декабря парламент страны не набрал большинство голосов для импичмента президента. 8 декабря президент был объявлен подозреваемым по делу о мятеже.