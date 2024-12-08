Президенту Южной Кореи присвоен статус подозреваемого по делу о мятеже
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль стал подозреваемым по делу о мятеже, сообщил на брифинге руководитель штаба специального расследования чрезвычайного военного положения прокуратуры Пак Се Хён, отвечая на соответствующий вопрос.
«Если факты этого дела объяснить кратко, так это то, что государственный чиновник злоупотребил своей властью и устроил бунт с целью нарушения конституции страны», – приводит его слова агентство Yonhap.
Кроме того, обвиненный в мятеже бывший министр национальной обороны Ким Ён Хён был арестован 8 декабря.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.
5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в мятеже. Ст. 87 Уголовного кодекса Южной Кореи (преступления, связанные с изменой) предусматривает наказание для лиц, участвовавших в беспорядках с целью переворота или нарушения национальной конституции. Виновные в мятеже подлежат смертной казни или пожизненному заключению. Действующий президент имеет привилегию не подвергаться судебному преследованию, но преступления, связанные с мятежом и валютными махинациями, являются исключением.
7 декабря парламент страны не набрал большинство голосов для импичмента президента.