Президенту Южной Кореи присвоен статус подозреваемого по делу о мятеже

5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в мятеже. Ст. 87 Уголовного кодекса Южной Кореи (преступления, связанные с изменой) предусматривает наказание для лиц, участвовавших в беспорядках с целью переворота или нарушения национальной конституции. Виновные в мятеже подлежат смертной казни или пожизненному заключению. Действующий президент имеет привилегию не подвергаться судебному преследованию, но преступления, связанные с мятежом и валютными махинациями, являются исключением.