США обсуждают отмену статуса террористов для сирийской «Хайат Тахрир аш-Шам»
Высшие должностные лица органов национальной безопасности США обсуждают отмену статуса террористической организации для главной сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Возглавляемая Абу Мохаммадом аль-Джулани организация признана в США террористической. Аль-Джулани был связан в течение многих лет с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), но разорвал все контакты и осудил группировку в 2016 г. С тех пор аль-Голани провел кампанию по «ребрендингу» себя и своей группировки, которая изначально состояла из раздробленных групп боевиков, а затем позиционировал себя в качестве умеренной силы, выступающей против президента Сирии Башара Асада.
Согласно законодательству США, государственный секретарь может объявить группы иностранными террористическими организациями (FTO), если они занимаются терроризмом и угрожают безопасности США. Организация может быть исключена из списка FTO США, но такое решение часто принимается только после длительных внутренних обсуждений среди должностных лиц национальной безопасности, не говоря уже о сложной политике этого шага: ни один президент не хочет, чтобы его считали дающим террористам полную свободу действий, преждевременно сняв с нее обозначение FTO, уточняет издание.
Politico отмечает, что «никто в Вашингтоне не скорбит о падении Асада». Но в США также задаются вопросом, является ли аль-Джулани настоящим умеренным переходным лидером, которым он себя называет, или «волком в овечьей шкуре».
С одной стороны, США обнадеживает то, что группировка объявила, что сотрудничает с премьер-министром Сирии Мохаммедом Гази Джалали, чтобы сформировать переходное правительство. Группировка также объявила амнистию всем сирийским солдатам-призывникам и резервистам и пообещала, что не будет обязывать женщин носить хиджабы. При этом в Вашингтоне, особенно в республиканских кругах, сохраняется скептицизм: будут ли нынешние власти придерживаться этой позиции, когда укрепят свой авторитет?
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.