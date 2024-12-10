США обсуждают отмену статуса террористов для сирийской «Хайат Тахрир аш-Шам»

Возглавляемая Абу Мохаммадом аль-Джулани организация признана в США террористической. Аль-Джулани был связан в течение многих лет с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), но разорвал все контакты и осудил группировку в 2016 г. С тех пор аль-Голани провел кампанию по «ребрендингу» себя и своей группировки, которая изначально состояла из раздробленных групп боевиков, а затем позиционировал себя в качестве умеренной силы, выступающей против президента Сирии Башара Асада.