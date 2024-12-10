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США обсуждают отмену статуса террористов для сирийской «Хайат Тахрир аш-Шам»

Ведомости

Высшие должностные лица органов национальной безопасности США обсуждают отмену статуса террористической организации для главной сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на четырех нынешних и бывших официальных лиц США, знакомых с обсуждениями.

Возглавляемая Абу Мохаммадом аль-Джулани организация признана в США террористической. Аль-Джулани был связан в течение многих лет с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), но разорвал все контакты и осудил группировку в 2016 г. С тех пор аль-Голани провел кампанию по «ребрендингу» себя и своей группировки, которая изначально состояла из раздробленных групп боевиков, а затем позиционировал себя в качестве умеренной силы, выступающей против президента Сирии Башара Асада.

Согласно законодательству США, государственный секретарь может объявить группы иностранными террористическими организациями (FTO), если они занимаются терроризмом и угрожают безопасности США. Организация может быть исключена из списка FTO США, но такое решение часто принимается только после длительных внутренних обсуждений среди должностных лиц национальной безопасности, не говоря уже о сложной политике этого шага: ни один президент не хочет, чтобы его считали дающим террористам полную свободу действий, преждевременно сняв с нее обозначение FTO, уточняет издание.

Politico отмечает, что «никто в Вашингтоне не скорбит о падении Асада». Но в США также задаются вопросом, является ли аль-Джулани настоящим умеренным переходным лидером, которым он себя называет, или «волком в овечьей шкуре».

С одной стороны, США обнадеживает то, что группировка объявила, что сотрудничает с премьер-министром Сирии Мохаммедом Гази Джалали, чтобы сформировать переходное правительство. Группировка также объявила амнистию всем сирийским солдатам-призывникам и резервистам и пообещала, что не будет обязывать женщин носить хиджабы. При этом в Вашингтоне, особенно в республиканских кругах, сохраняется скептицизм: будут ли нынешние власти придерживаться этой позиции, когда укрепят свой авторитет?

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.

5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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