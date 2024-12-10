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В Кремле заявили о продолжении обсуждения помощи для людей в Абхазии

Ведомости

Россия продолжит обсуждение помощи для людей в Абхазии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, – это те вопросы, которые мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями», – заявил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о реакции в Кремле на просьбу и. о. премьера Абхазии Валерия Бганбы возобновить социальные выплаты в республике.

Бганба 9 декабря сообщил, что попросил премьер-министра России Михаила Мишустина «разморозить» социальные выплаты в стране.

6 декабря и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что работники госучреждений не получают зарплат, так как все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, сообщил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».

1 сентября Россия приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил решение Москвы «балансом обязательств» по ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям. С 12 ноября в Абхазии начались протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в сфере недвижимости. 3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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