В Кремле заявили о продолжении обсуждения помощи для людей в Абхазии
Россия продолжит обсуждение помощи для людей в Абхазии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, – это те вопросы, которые мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями», – заявил Песков.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о реакции в Кремле на просьбу и. о. премьера Абхазии Валерия Бганбы возобновить социальные выплаты в республике.
Бганба 9 декабря сообщил, что попросил премьер-министра России Михаила Мишустина «разморозить» социальные выплаты в стране.
6 декабря и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что работники госучреждений не получают зарплат, так как все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, сообщил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».
1 сентября Россия приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил решение Москвы «балансом обязательств» по ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям. С 12 ноября в Абхазии начались протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в сфере недвижимости. 3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в республике.