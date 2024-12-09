Абхазия попросила Россию о «разморозке» социальных выплат

6 декабря и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что работники госучреждений не получают зарплат, так как все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, сообщил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».