Абхазия попросила Россию о «разморозке» социальных выплат
И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил премьер-министра России Михаила Мишустина «разморозить» социальные выплаты в стране. Об этом Бганба сообщил в беседе с ТАСС.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», – сказал абхазский премьер-министр.
6 декабря и. о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Бадрой Гунбой заявил, что работники госучреждений не получают зарплат, так как все средства страны идут на оплату перетока электричества из России. Гунба, в свою очередь, сообщил, что с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям».
С 9 декабря в Абхазии начал действовать новый график отключений электроэнергии. Из-за дефицита ресурса с 10 декабря в республике на неделю закроют школы и детские сады.
1 сентября Россия приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил решение Москвы «балансом обязательств» по ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям. С 12 ноября в Абхазии начались протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в сфере недвижимости. 3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в республике.