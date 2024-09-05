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Лавров не посчитал обострением приостановку Россией соцвыплат в Абхазии

Ведомости

Действия России по частичной приостановке финансирования в Абхазии – не обострение, а соблюдение баланса обязательств в рамках договоренностей между двумя странами, объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», – сказал министр.

Лавров напомнил, что тема приостановки финансирования российской стороной в публичном пространстве была затронута главой абхазского МИДа Сергеем Шамбой. По словам дипломата, он поздравил своего коллегу с возвращением на пост министра и пригласил посетить Россию «в любое удобное время». Лавров выразил уверенность, что встреча будет организована в ближайшие недели.

«И конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное – выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентом», – добавил глава МИД РФ.

4 сентября Шамба сообщал, что с 1 сентября Россия частично приостановила финансирование Абхазии по программе социально-экономической помощи. «Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – говорил Шамба. По его словам, на встречах с российской стороной республику предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба заявлял, что Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам социальной сферы, несмотря на частичное приостановление российской помощи. «Апсны.Иахьа» писало, что соглашение о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 гг. предусматривает право Минэка РФ частично или полностью приостановить перечисление средств помощи минфину Абхазии в случаях несоблюдения ею положений соглашения, касающихся программы гармонизации законодательства двух стран.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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