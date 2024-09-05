Лавров не посчитал обострением приостановку Россией соцвыплат в Абхазии
«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», – сказал министр.
Лавров напомнил, что тема приостановки финансирования российской стороной в публичном пространстве была затронута главой абхазского МИДа Сергеем Шамбой. По словам дипломата, он поздравил своего коллегу с возвращением на пост министра и пригласил посетить Россию «в любое удобное время». Лавров выразил уверенность, что встреча будет организована в ближайшие недели.
«И конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное – выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентом», – добавил глава МИД РФ.
4 сентября Шамба сообщал, что с 1 сентября Россия частично приостановила финансирование Абхазии по программе социально-экономической помощи. «Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – говорил Шамба. По его словам, на встречах с российской стороной республику предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.
Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба заявлял, что Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам социальной сферы, несмотря на частичное приостановление российской помощи. «Апсны.Иахьа» писало, что соглашение о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 гг. предусматривает право Минэка РФ частично или полностью приостановить перечисление средств помощи минфину Абхазии в случаях несоблюдения ею положений соглашения, касающихся программы гармонизации законодательства двух стран.