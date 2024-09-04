МИД Абхазии заявил о частичной приостановке Россией помощи республике

«Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – сказал Шамба (цитата по «РИА Новости»).