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МИД Абхазии заявил о частичной приостановке Россией помощи республике

Ведомости

Москва с 1 сентября частично приостановила финансирование Абхазии по программе социально-экономической помощи, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба.

Речь идет о приостановке финансирования, «которое касается врачей, учителей и силовиков», пояснил министр.

«Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – сказал Шамба (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что на встречах с российской стороной республики предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.

Несмотря на частичное приостановление помощи РФ, Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам социальной сферы, заявил позднее вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба. Соглашение о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 гг. предусматривает право Министерства экономического развития РФ частично или полностью приостановить перечисление средств помощи минфину Абхазии в случаях несоблюдения ею положений соглашения, которые касаются программы гармонизации законодательства двух стран, пишет издание «Апсны.Иахьа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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