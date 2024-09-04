МИД Абхазии заявил о частичной приостановке Россией помощи республике
Москва с 1 сентября частично приостановила финансирование Абхазии по программе социально-экономической помощи, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба.
Речь идет о приостановке финансирования, «которое касается врачей, учителей и силовиков», пояснил министр.
«Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», – сказал Шамба (цитата по «РИА Новости»).
Он также сообщил, что на встречах с российской стороной республики предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.
Несмотря на частичное приостановление помощи РФ, Абхазия выполнит обязательства по выплате зарплат работникам социальной сферы, заявил позднее вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба. Соглашение о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 гг. предусматривает право Министерства экономического развития РФ частично или полностью приостановить перечисление средств помощи минфину Абхазии в случаях несоблюдения ею положений соглашения, которые касаются программы гармонизации законодательства двух стран, пишет издание «Апсны.Иахьа».