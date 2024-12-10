Оппозиция в Сирии пообещала преследовать офицеров армии Асада
Руководство сирийской повстанческой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) пообещало преследовать «военных преступников» режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила Financial Times.
«Мы без колебаний привлечем к ответственности преступников, убийц, офицеров армии и служб безопасности, причастных к пыткам сирийского народа. Мы будем преследовать военных преступников и требовать их от государств, в которые они бежали», – подчеркнул лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани.
10 декабря Politico сообщило, что высшие должностные лица органов национальной безопасности США обсуждают отмену статуса террористической организации для «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что «никто в Вашингтоне не скорбит о падении Асада». Но в США также задаются вопросом, является ли аль-Джулани настоящим умеренным переходным лидером или «волком в овечьей шкуре».
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря ХТШ и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.