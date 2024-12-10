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Оппозиция в Сирии пообещала преследовать офицеров армии Асада

Ведомости

Руководство сирийской повстанческой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) пообещало преследовать «военных преступников» режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила Financial Times.

«Мы без колебаний привлечем к ответственности преступников, убийц, офицеров армии и служб безопасности, причастных к пыткам сирийского народа. Мы будем преследовать военных преступников и требовать их от государств, в которые они бежали», – подчеркнул лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани.

10 декабря Politico сообщило, что высшие должностные лица органов национальной безопасности США обсуждают отмену статуса террористической организации для «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что «никто в Вашингтоне не скорбит о падении Асада». Но в США также задаются вопросом, является ли аль-Джулани настоящим умеренным переходным лидером или «волком в овечьей шкуре».

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря ХТШ и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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