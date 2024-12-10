Оппозиция в Сирии пообещала преследовать офицеров армии Асада

«Мы без колебаний привлечем к ответственности преступников, убийц, офицеров армии и служб безопасности, причастных к пыткам сирийского народа. Мы будем преследовать военных преступников и требовать их от государств, в которые они бежали», – подчеркнул лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани.