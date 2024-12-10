Путин рассказал, как принял решение о назначении Цивилевой замминистра обороны
Президент России Владимир Путин не сразу согласился с инициативой министра обороны Андрея Белоусова назначить Анну Цивилеву заместителем главы оборонного ведомства. Сомнения были связаны с важностью работы Цивилевой в госфонде «Защитники Отечества», сообщил российский лидер в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», – сказал президент.
Глава государства добавил, что, тем не менее, работа фонда продолжается, и, возможно, она стала «даже более целенаправленной».
«Здесь я должен с министром согласиться, потому что удается, мне кажется, совмещать сейчас и возможности фонда, и возможности Министерства обороны», – отметил Путин.
17 августа Путин своим указом назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России, освободив ее от должности замминистра обороны. Цивилева также является председателем государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».