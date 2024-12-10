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Путин рассказал, как принял решение о назначении Цивилевой замминистра обороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин не сразу согласился с инициативой министра обороны Андрея Белоусова назначить Анну Цивилеву заместителем главы оборонного ведомства. Сомнения были связаны с важностью работы Цивилевой в госфонде «Защитники Отечества», сообщил российский лидер в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», – сказал президент.

Глава государства добавил, что, тем не менее, работа фонда продолжается, и, возможно, она стала «даже более целенаправленной».

«Здесь я должен с министром согласиться, потому что удается, мне кажется, совмещать сейчас и возможности фонда, и возможности Министерства обороны», – отметил Путин.

17 августа Путин своим указом назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России, освободив ее от должности замминистра обороны. Цивилева также является председателем государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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