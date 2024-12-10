Путин рассказал, как принял решение о назначении Цивилевой замминистра обороны

«Я, честно говоря, даже не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», – сказал президент.