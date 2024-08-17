Путин назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России

Путин назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны РоссииДо этого она занимала должность замглавы оборонного ведомства
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
Этим же указом президент освободил Цивилеву от должности замминистра обороны. Указ вступает в силу со дня подписания.
Цивилева является председателем государственного фонда «Защитники Отечества». Будет ли сохранена должность главы фонда, не уточняется, но после назначения на пост замглавы Минобороны она продолжала руководить организацией.
Ее назначили на пост замминистра обороны 17 июня. Она отвечала за вопросы «организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек». Должность замминистра по социальным вопросам в министерстве тогда была введена впервые.
О создании государственного фонда «Защитники Отечества» Путин объявил в февральском послании Федеральному собранию 2023 г. Он заявлял, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.
Политолог Евгений Минченко говорил «Ведомостям», что Цивилева приходит в Минобороны, чтобы курировать всю социальную сферу. По его словам, работу в этом направлении она продемонстрировала в «Защитниках Отечества».
17 августа президент также подписал указ о назначении заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Бутина на должность первого замглавы МИД России. Документ вступает в силу со дня подписания.