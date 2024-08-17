Путин назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России

Ее назначили на пост замминистра обороны 17 июня. Она отвечала за вопросы «организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек». Должность замминистра по социальным вопросам в министерстве тогда была введена впервые.