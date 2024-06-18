Большая часть запросов в «Защитники Отечества» приходит от действующих военных

Чаще всего в фонд приходят с проблемами юридической направленности, они связаны с оформлением документов на получение статуса ветерана боевых действий, указала она. Другие вопросы связаны с прохождением или, наоборот, непрохождением военно-врачебных комиссий. «Например, ребятам дают статус инвалида по общему заболеванию, а на деле они получили эту инвалидизацию как боевую травму. Бывает, что такие категории, как защитники Донбасса (ополченцы, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.) или бойцы частных военных компаний (ЧВК), не проходили военно-врачебные комиссии, и они все проходили как инвалиды по общему заболеванию», – заключила Цивилева.