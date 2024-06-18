Большая часть запросов в «Защитники Отечества» приходит от действующих военных

Большая часть запросов в «Защитники Отечества» приходит от действующих военныхФонд уполномочен решать вопросы демобилизованных граждан, а также семей погибших бойцов
Большая часть обращений в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» поступает от действующих военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации на Украине или в отпуске. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала глава фонда, назначенная накануне замминистра обороны Анна Цивилева.
Она напомнила, что по указу президента подопечными фонда являются только демобилизованные граждане, которые вышли за периметр ответственности Минобороны, а также семьи погибших бойцов.
«За все время нашей работы мы получили более 1,1 млн запросов, и большая часть из них от действующих военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации или отпуске, а также от членов их семей. Вот запросы от последних чаще всего приходят с юридическими проблемами: получением документов или статусов», – указала Цивилева.
По ее словам, фонд не уполномочен решать эти вопросы, но сотрудники стараются направить граждан в организацию, которая поможет. «Мы готовы поддержать, а также сделать все возможное, чтобы облегчить ребятам этот бюрократический путь», – добавила Цивилева.
Чаще всего в фонд приходят с проблемами юридической направленности, они связаны с оформлением документов на получение статуса ветерана боевых действий, указала она. Другие вопросы связаны с прохождением или, наоборот, непрохождением военно-врачебных комиссий. «Например, ребятам дают статус инвалида по общему заболеванию, а на деле они получили эту инвалидизацию как боевую травму. Бывает, что такие категории, как защитники Донбасса (ополченцы, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.) или бойцы частных военных компаний (ЧВК), не проходили военно-врачебные комиссии, и они все проходили как инвалиды по общему заболеванию», – заключила Цивилева.
Президент Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.
Соответствующий указ о создании фонда президент подписал 3 апреля 2023 г., 11 мая того же года правительство утвердило устав организации. «Защитники Отечества» занимаются всем спектром поддержки: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д., говорил президент.