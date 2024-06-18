Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Большая часть запросов в «Защитники Отечества» приходит от действующих военных

Фонд уполномочен решать вопросы демобилизованных граждан, а также семей погибших бойцов
Анастасия Майер
Максим Богодвид / РИА Новости

Большая часть обращений в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» поступает от действующих военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации на Украине или в отпуске. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала глава фонда, назначенная накануне замминистра обороны Анна Цивилева.

Она напомнила, что по указу президента подопечными фонда являются только демобилизованные граждане, которые вышли за периметр ответственности Минобороны, а также семьи погибших бойцов.

«За все время нашей работы мы получили более 1,1 млн запросов, и большая часть из них от действующих военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации или отпуске, а также от членов их семей. Вот запросы от последних чаще всего приходят с юридическими проблемами: получением документов или статусов», – указала Цивилева.

По ее словам, фонд не уполномочен решать эти вопросы, но сотрудники стараются направить граждан в организацию, которая поможет. «Мы готовы поддержать, а также сделать все возможное, чтобы облегчить ребятам этот бюрократический путь», – добавила Цивилева.

Чаще всего в фонд приходят с проблемами юридической направленности, они связаны с оформлением документов на получение статуса ветерана боевых действий, указала она. Другие вопросы связаны с прохождением или, наоборот, непрохождением военно-врачебных комиссий. «Например, ребятам дают статус инвалида по общему заболеванию, а на деле они получили эту инвалидизацию как боевую травму. Бывает, что такие категории, как защитники Донбасса (ополченцы, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.) или бойцы частных военных компаний (ЧВК), не проходили военно-врачебные комиссии, и они все проходили как инвалиды по общему заболеванию», – заключила Цивилева.

Президент Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.

Соответствующий указ о создании фонда президент подписал 3 апреля 2023 г., 11 мая того же года правительство утвердило устав организации. «Защитники Отечества» занимаются всем спектром поддержки: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д., говорил президент.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных