Байден рассматривает возможность исключения сирийской ХТШ из списка террористов
Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривают возможность отмены статуса террористической организации для главной сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»
По словам бывшего чиновника, цель обсуждений состоит в том, чтобы «создать возможность для взаимодействия мира с новым правительством». Два других чиновника заявили, что администрация планирует отменить санкции «в ближайшее время», а еще один источник сказал, что обсуждения находятся на ранней стадии.
По словам официальных лиц, снятие с ХТШ, которая исторически связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), статуса террористической организации повлечет за собой отмену награды $10 млн за помощь в задержании лидера группировки Абу Мухаммада аль-Джулани.
Администрация хочет посмотреть, как ХТШ будет работать в течение следующих нескольких недель. Однако в США изучают варианты и планируют, какую юридическую работу необходимо провести, чтобы исключить организацию из списка.
10 декабря Politico сообщило, что высшие должностные лица органов национальной безопасности США обсуждают отмену статуса террористической организации для «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что «никто в Вашингтоне не скорбит о падении Асада». Но в США также задаются вопросом, является ли аль-Джулани настоящим умеренным переходным лидером или «волком в овечьей шкуре».
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Башара Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря ХТШ и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.