Байден рассматривает возможность исключения сирийской ХТШ из списка террористов

По словам бывшего чиновника, цель обсуждений состоит в том, чтобы «создать возможность для взаимодействия мира с новым правительством». Два других чиновника заявили, что администрация планирует отменить санкции «в ближайшее время», а еще один источник сказал, что обсуждения находятся на ранней стадии.