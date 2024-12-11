Новое правительство Сирии заявило о плохом финансовом положении страны
Новый премьер-министр временного сирийского правительства Мухаммед аль-Башир заявил о неудачном финансовом положении страны, передает Reuters.
По его словам, в стране отсутствует иностранная валюта, а местная валюта обесценилась.
«В казне есть только сирийские фунты, которые вообще ничего не стоят. На один доллар США можно купить 35 000 наших монет», – сказал он итальянской газете Corriere della Sera.
10 декабря в Сирии состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. В тот же день аль-Башир объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По его словам, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.