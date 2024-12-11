Новое правительство Сирии заявило о плохом финансовом положении страны

10 декабря в Сирии состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. В тот же день аль-Башир объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По его словам, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.