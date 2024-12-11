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Новое правительство Сирии заявило о плохом финансовом положении страны

Ведомости

Новый премьер-министр временного сирийского правительства Мухаммед аль-Башир заявил о неудачном финансовом положении страны, передает Reuters.

По его словам, в стране отсутствует иностранная валюта, а местная валюта обесценилась.

«В казне есть только сирийские фунты, которые вообще ничего не стоят. На один доллар США можно купить 35 000 наших монет», – сказал он итальянской газете Corriere della Sera.

10 декабря в Сирии состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. В тот же день аль-Башир объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По его словам, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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