Кремль не располагает сведениями о казни двоюродного брата Асада в Сирии
Кремлю неизвестно о казни сирийской оппозицией двоюродного брата президента республики Башара Асада Сулеймана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Нет, мы не располагаем информацией. Но, разумеется, самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии, это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше представительство, и, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайный и носит первостепенное значение», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что власти России продолжат внимательно следить за ситуацией и «исходить из тех реалий, которые складываются на земле».
О казни двоюродного брата Асада 10 декабря сообщило Alkhali24. «С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Асада из страны. Асад и его приближенные прибыли в Россию, где получили политическое убежище. В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли, что от лидеров сирийской оппозиции получены гарантии безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков сообщал, что «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.
11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безопасность российских граждан в Сирии важнейшим приоритетом для властей РФ.