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Кремль не располагает сведениями о казни двоюродного брата Асада в Сирии

Ведомости

Кремлю неизвестно о казни сирийской оппозицией двоюродного брата президента республики Башара Асада Сулеймана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, мы не располагаем информацией. Но, разумеется, самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии, это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше представительство, и, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайный и носит первостепенное значение», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что власти России продолжат внимательно следить за ситуацией и «исходить из тех реалий, которые складываются на земле».

О казни двоюродного брата Асада 10 декабря сообщило Alkhali24. «С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Асада из страны. Асад и его приближенные прибыли в Россию, где получили политическое убежище. В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли, что от лидеров сирийской оппозиции получены гарантии безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков сообщал, что «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.

11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безопасность российских граждан в Сирии важнейшим приоритетом для властей РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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