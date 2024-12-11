Кремль не располагает сведениями о казни двоюродного брата Асада в Сирии

«Нет, мы не располагаем информацией. Но, разумеется, самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии, это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше представительство, и, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайный и носит первостепенное значение», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.