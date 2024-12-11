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Захарова назвала ключевым приоритетом безопасность россиян в Сирии

Ведомости

Безопасность российских граждан в Сирии является самым главным приоритетом для властей РФ , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Сейчас самый важный наш приоритет – безопасность наших граждан: это специалисты, военные, дипломаты, журналисты. Делается все необходимое для обеспечения их безопасности», – подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия контактирует «с представителями различных сил на земле». Представитель МИДа отметила, что «сказать хочется очень много, и есть что сказать», но ключевой приоритет должен соизмеряться с безопасностью граждан, «чтобы ни заявления, ни оценки не разжигали этот огонь, не становились стимулирующим средством для разжигания страстей».

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.

5 декабря уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о готовности РФ забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. 10 декабря омбудсмен сообщила, что к ней поступают обращения, связанные с эвакуацией из Сирии россиян с детьми, и отметила, что поиск решений в каждом случае ведется совместно с МИД РФ и Минобороны России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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