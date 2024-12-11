Захарова назвала ключевым приоритетом безопасность россиян в Сирии
Безопасность российских граждан в Сирии является самым главным приоритетом для властей РФ , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Сейчас самый важный наш приоритет – безопасность наших граждан: это специалисты, военные, дипломаты, журналисты. Делается все необходимое для обеспечения их безопасности», – подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, Россия контактирует «с представителями различных сил на земле». Представитель МИДа отметила, что «сказать хочется очень много, и есть что сказать», но ключевой приоритет должен соизмеряться с безопасностью граждан, «чтобы ни заявления, ни оценки не разжигали этот огонь, не становились стимулирующим средством для разжигания страстей».
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.
5 декабря уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о готовности РФ забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. 10 декабря омбудсмен сообщила, что к ней поступают обращения, связанные с эвакуацией из Сирии россиян с детьми, и отметила, что поиск решений в каждом случае ведется совместно с МИД РФ и Минобороны России.