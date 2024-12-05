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Львова-Белова: Россия готова вернуть из Сирии 130 детей

Ведомости

Россия готова забрать из Сирии 130 детей. Их родство с российскими гражданами было подтверждено. Об этом заявила в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства в Кемерове уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«У нас готовы документы на 130 детей, о которых мы точно знаем, что они там. Запросов более тысячи от родственников, которые разыскивают своих детей», – уточнила омбудсмен (цитата по ТАСС).

По ее словам, каждый приезд в Сирию сопряжен с определенными рисками. При допуске в сирийские лагеря беженцев команда уполномоченного проводит тесты ДНК, чтобы подтвердить родство и гражданство России. Только после этого российская сторона запускает процесс оформления документов.

22 ноября Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии 26 детей. Миссию сопровождали врачи детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.

3 декабря региональный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) по Ближнему Востоку и Северной Африке Эдуард Бегбедер заявил, что не менее семи детей погибли на северо-западе Сирии с начала эскалации в стране. Он призвал к немедленному прекращению боевых действий.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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