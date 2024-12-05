Львова-Белова: Россия готова вернуть из Сирии 130 детей
Россия готова забрать из Сирии 130 детей. Их родство с российскими гражданами было подтверждено. Об этом заявила в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства в Кемерове уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«У нас готовы документы на 130 детей, о которых мы точно знаем, что они там. Запросов более тысячи от родственников, которые разыскивают своих детей», – уточнила омбудсмен (цитата по ТАСС).
По ее словам, каждый приезд в Сирию сопряжен с определенными рисками. При допуске в сирийские лагеря беженцев команда уполномоченного проводит тесты ДНК, чтобы подтвердить родство и гражданство России. Только после этого российская сторона запускает процесс оформления документов.
22 ноября Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии 26 детей. Миссию сопровождали врачи детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.
3 декабря региональный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) по Ближнему Востоку и Северной Африке Эдуард Бегбедер заявил, что не менее семи детей погибли на северо-западе Сирии с начала эскалации в стране. Он призвал к немедленному прекращению боевых действий.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.