ЮНИСЕФ потребовал остановить боевые действия в Сирии
Не менее семи детей погибли на северо-западе Сирии с начала эскалации в стране, сообщил региональный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) по Ближнему Востоку и Северной Африке Эдуард Бегбедер, призвав к немедленному прекращению боевых действий.
«Я глубоко обеспокоен недавней эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, которая, как сообщается, привела к трагической гибели по меньшей мере семи детей и ранению еще 32», – сказал Бегбедер.
Бегбедер также сообщил, что с начала эскалации 27 ноября более 48 500 человек были вынуждены покинуть свои дома, в основном дети и женщины. Большинство детей уже неоднократно покидали свои дома из-за предыдущих кризисов, добавил представитель Детского фонда.
«Продолжающееся насилие является суровым напоминанием о настоятельной необходимости для всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право и уделять приоритетное внимание защите гражданского населения, особенно детей», – сказал Бегбедер. «Крайне важно, чтобы гуманитарным работникам был предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для оказания основных жизненно важных услуг и поддержки тем, кто пострадал от этого конфликта», – добавил он.
Бегбедер подчеркнул, что ЮНИСЕФ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и предпринять все возможные шаги для обеспечения безопасности и благополучия каждого ребенка в Сирии, пострадавшего от этого конфликта.
«Защита детей и гражданской инфраструктуры, от которой они зависят, включая школы и больницы, имеет первостепенное значение. Дети Сирии заслуживают того, чтобы жить в мире и безопасности, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить их жизни и будущее», – добавил он.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.