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ЮНИСЕФ потребовал остановить боевые действия в Сирии

Ведомости

Не менее семи детей погибли на северо-западе Сирии с начала эскалации в стране, сообщил региональный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) по Ближнему Востоку и Северной Африке Эдуард Бегбедер, призвав к немедленному прекращению боевых действий.

«Я глубоко обеспокоен недавней эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, которая, как сообщается, привела к трагической гибели по меньшей мере семи детей и ранению еще 32», – сказал Бегбедер.

Бегбедер также сообщил, что с начала эскалации 27 ноября более 48 500 человек были вынуждены покинуть свои дома, в основном дети и женщины. Большинство детей уже неоднократно покидали свои дома из-за предыдущих кризисов, добавил представитель Детского фонда.

«Продолжающееся насилие является суровым напоминанием о настоятельной необходимости для всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право и уделять приоритетное внимание защите гражданского населения, особенно детей», – сказал Бегбедер. «Крайне важно, чтобы гуманитарным работникам был предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для оказания основных жизненно важных услуг и поддержки тем, кто пострадал от этого конфликта», – добавил он.

Бегбедер подчеркнул, что ЮНИСЕФ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и предпринять все возможные шаги для обеспечения безопасности и благополучия каждого ребенка в Сирии, пострадавшего от этого конфликта.

«Защита детей и гражданской инфраструктуры, от которой они зависят, включая школы и больницы, имеет первостепенное значение. Дети Сирии заслуживают того, чтобы жить в мире и безопасности, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить их жизни и будущее», – добавил он.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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