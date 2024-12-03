ЮНИСЕФ потребовал остановить боевые действия в Сирии

«Защита детей и гражданской инфраструктуры, от которой они зависят, включая школы и больницы, имеет первостепенное значение. Дети Сирии заслуживают того, чтобы жить в мире и безопасности, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить их жизни и будущее», – добавил он.