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Львова-Белова сообщила о поиске решений по эвакуации россиян с детьми из Сирии

Ведомости

Уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поступают обращения, связанные с эвакуацией из Сирии российских граждан с детьми. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае», – подчеркнула омбудсмен.

5 декабря Львова-Белова заявила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. По словам омбудсмена, каждый приезд в арабскую республику сопряжен с рисками. При допуске в сирийские лагеря беженцев команда уполномоченного проводит тесты ДНК, чтобы подтвердить родство и гражданство России. Только после этого российская сторона запускает процесс оформления документов.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.

8 декабря вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с приближенными лицами, они получили политическое убежище. После захвата Дамаска оппозицией временным премьер-министром страны был назначен Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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