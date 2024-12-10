Львова-Белова сообщила о поиске решений по эвакуации россиян с детьми из Сирии
Уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поступают обращения, связанные с эвакуацией из Сирии российских граждан с детьми. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае», – подчеркнула омбудсмен.
5 декабря Львова-Белова заявила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. По словам омбудсмена, каждый приезд в арабскую республику сопряжен с рисками. При допуске в сирийские лагеря беженцев команда уполномоченного проводит тесты ДНК, чтобы подтвердить родство и гражданство России. Только после этого российская сторона запускает процесс оформления документов.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря «Хайят Тахрир аш-Шам»
8 декабря вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с приближенными лицами, они получили политическое убежище. После захвата Дамаска оппозицией временным премьер-министром страны был назначен Мухаммед аль-Башир.