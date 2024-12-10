Львова-Белова сообщила о поиске решений по эвакуации россиян с детьми из Сирии

5 декабря Львова-Белова заявила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. По словам омбудсмена, каждый приезд в арабскую республику сопряжен с рисками. При допуске в сирийские лагеря беженцев команда уполномоченного проводит тесты ДНК, чтобы подтвердить родство и гражданство России. Только после этого российская сторона запускает процесс оформления документов.