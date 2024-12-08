В Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз России в Сирии

Вечером 8 декабря также сообщалось, что свергнутый президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с семьей после побега из арабской республики, власть в которой захватили вооруженные боевики после нескольких дней боев. Это произошло в том числе благодаря тому, что сирийская правительственная армия не оказывала серьезного сопротивления повстанцам.