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В Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз России в Сирии

Ведомости

Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией, которая захватила власть в Сирии, – боевики уже гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», – заявил источник.

В Кремле добавили, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем.

Вечером 8 декабря также сообщалось, что свергнутый президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с семьей после побега из арабской республики, власть в которой захватили вооруженные боевики после нескольких дней боев. Это произошло в том числе благодаря тому, что сирийская правительственная армия не оказывала серьезного сопротивления повстанцам.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали уже сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков по вопросу мирной передачи власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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