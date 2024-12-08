В Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз России в Сирии
Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией, которая захватила власть в Сирии, – боевики уже гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Кремле.
«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», – заявил источник.
В Кремле добавили, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем.
Вечером 8 декабря также сообщалось, что свергнутый президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с семьей после побега из арабской республики, власть в которой захватили вооруженные боевики после нескольких дней боев. Это произошло в том числе благодаря тому, что сирийская правительственная армия не оказывала серьезного сопротивления повстанцам.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали уже сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков по вопросу мирной передачи власти.