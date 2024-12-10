Песков заявил о продолжении диалога со всеми странами Ближнего Востока

В этот же день в Кремле заявили о получении гарантий безопасности российских военных баз в Сирии. Отмечалось, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем. 9 декабря Песков сообщал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в республике. Тогда же официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у США нет данных о состоянии российских баз в Сирии. При этом, по его словам, Вашингтон считает, что решение об их будущем должны принимать жители арабской республики.