Песков заявил о продолжении диалога со всеми странами Ближнего Востока
Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока, фиксируется совпадение интересов со многими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«У нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов. С рядом государств регионов у нас весьма широкомасштабное сотрудничество осуществляется и торгово-экономическое, и другое. И все эти процессы мы намерены продолжать», – сказал представитель Кремля.
Пескова спросили о том, наблюдает ли Москва риски потери влияния в регионе на фоне неопределенности относительно статуса российский военных баз в Сирии.
«Безусловно, сейчас время анализа происходящих событий. Сейчас пока трудно предугадать окончательные формы, скажем так, которые последуют после этого периода неопределенности», – ответил пресс-секретарь российского лидера.
Накануне постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что у него нет информации о будущем российских баз в Тартусе и Хмеймиме.
8 декабря власть в Сирии была захвачена вооруженной сирийской оппозицией, которая объявила о падении правительства президента Башара Асада. Он и его приближенные прибыли в Москву, где получили политическое убежище.
В этот же день в Кремле заявили о получении гарантий безопасности российских военных баз в Сирии. Отмечалось, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем. 9 декабря Песков сообщал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в республике. Тогда же официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у США нет данных о состоянии российских баз в Сирии. При этом, по его словам, Вашингтон считает, что решение об их будущем должны принимать жители арабской республики.