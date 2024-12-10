Постпред Сирии при ООН не ответил на вопрос о будущем баз РФ в республике
Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что не располагает информацией о будущем российских баз в Тартусе и Хмеймиме. Его слова приводит ТАСС.
9 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у США нет данных о состоянии российских баз в Сирии. Но, по его словам, Вашингтон считает, что решение об их дальнейшей судьбе должны принимать жители арабской республики.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России.
В этот же день в Кремле заявили о получении гарантий безопасности российских военных баз в Сирии. Отмечалось, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем. 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил прессе, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в республике.