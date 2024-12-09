Кремль назвал очень важным вопросом безопасность военных баз РФ в Сирии

8 декабря в Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз России в Сирии. В Кремле добавили, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем. Вечером того же дня также сообщалось, что свергнутый президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с семьей после побега из арабской республики, власть в которой захватила сирийская вооруженная оппозиция после нескольких дней боев. Это произошло в том числе благодаря тому, что сирийская правительственная армия не оказывала серьезного сопротивления повстанцам.