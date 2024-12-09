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Кремль назвал очень важным вопросом безопасность военных баз РФ в Сирии

Ведомости

Безопасность российских военных баз в Сирии остается важным вопросом и в настоящий момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет ее обеспечить, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно, с тем чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», – сообщил пресс-секретарь.

8 декабря в Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз России в Сирии. В Кремле добавили, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем. Вечером того же дня также сообщалось, что свергнутый президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с семьей после побега из арабской республики, власть в которой захватила сирийская вооруженная оппозиция после нескольких дней боев. Это произошло в том числе благодаря тому, что сирийская правительственная армия не оказывала серьезного сопротивления повстанцам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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