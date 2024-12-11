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Песков подтвердил контакты России с новыми властями Сирии

Ведомости

Россия не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию, потому что, еще раз повторяю, там есть наши объекты, наши люди в первую очередь», – подчеркнул представитель Кремля.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Песков 10 декабря заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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