Пашинян назвал отказ от советских границ Армении отказом от государственности
Отказ от советских границ Армении будет означать отказ от государственности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook
«Отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас», – подчеркнул Пашинян.
По его словам, такой подход очень опасен для Армении. Верность международно признанной территории важна для безопасности страны, отметил армянский премьер.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион.
19 апреля МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в частности о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана установила контроль над селами Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, которые перешли к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. 30 августа республики подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.