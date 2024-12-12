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Москалькова: Москва и Киев обменяются посылками для военнопленных

Ведомости

Россия и Украина договорились обменяться посылками для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что российские военные занимаются переговорами с украинской стороной насчет обмена военнопленными, этот диалог ведется тяжело.

«Но я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, с детскими рисунками, с вещами. И буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте», – сказала Москалькова (видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале ТАСС).

Уполномоченный по правам человека в России также выразила благодарность Белоруссии, «которая выступает фактически миротворцем и посредником в гуманитарных акциях».

«Мы передаем письма родным пленных, мы взаимно посещаем пленных друг друга. Это очень важно, чтобы вовремя оказывалась медицинская помощь, чтобы все нормы Женевской конвенции 1949 г. в полном объеме соблюдались», – сказала омбудсмен.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной накануне Рождества Христова, а также объявить рождественское перемирие, сообщало ТАСС. Представитель Кремля отметил, что, «судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана». При этом, по словам Пескова, Москва незамедлительно отреагировала на инициативу венгерского премьер-министра: в тот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ направила в посольство Венгрии список пленных.

10 декабря Москалькова сообщила, что Киев неоднократно отказывался забирать из плена своих военных. По ее словам, украинская сторона заявляет, «что им неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это «азовцы» – из нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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