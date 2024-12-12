Москалькова: Москва и Киев обменяются посылками для военнопленных

«Но я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, с детскими рисунками, с вещами. И буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте», – сказала Москалькова (видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале ТАСС).