Москалькова: Москва и Киев обменяются посылками для военнопленных
Россия и Украина договорились обменяться посылками для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что российские военные занимаются переговорами с украинской стороной насчет обмена военнопленными, этот диалог ведется тяжело.
«Но я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, с детскими рисунками, с вещами. И буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте», – сказала Москалькова (видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале ТАСС).
Уполномоченный по правам человека в России также выразила благодарность Белоруссии, «которая выступает фактически миротворцем и посредником в гуманитарных акциях».
«Мы передаем письма родным пленных, мы взаимно посещаем пленных друг друга. Это очень важно, чтобы вовремя оказывалась медицинская помощь, чтобы все нормы Женевской конвенции 1949 г. в полном объеме соблюдались», – сказала омбудсмен.
12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной накануне Рождества Христова, а также объявить рождественское перемирие, сообщало ТАСС. Представитель Кремля отметил, что, «судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана». При этом, по словам Пескова, Москва незамедлительно отреагировала на инициативу венгерского премьер-министра: в тот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ направила в посольство Венгрии список пленных.
10 декабря Москалькова сообщила, что Киев неоднократно отказывался забирать из плена своих военных. По ее словам, украинская сторона заявляет, «что им неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это «азовцы» – из нацбатальона «Азов»