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Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Ведомости

Молдавия с 16 декабря введет чрезвычайное положение (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Соответствующее постановление утвердил парламент страны по предложению молдавского премьер-министра Дорина Речана, передает ТАСС.

Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. За его введение проголосовали 56 депутатов.

11 декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 г. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил «Ведомостям», что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ.

5 декабря президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку главу министерства энергетики страны Виктора Парликова. Ранее в тот же день Речан потребовал отставки Парликова. Он сообщил, что возьмет на себя управление энергетическим сектором до тех пор, пока не будет найден новый министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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