Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

11 декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 г. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил «Ведомостям», что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ.