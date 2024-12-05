Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии Парликова
Президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку главу министерства энергетики страны Виктора Парликова. Она подписала соответствующий указ, он опубликован на сайте главы государства.
«Отозвать Виктора Парликова с должности министра энергетики», – говорится в документе. Указ вступает в силу с даты его подписания, то есть с 5 декабря.
Ранее в тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал отставки Парликова, передает TVR Moldova. Речан также заявил, что возьмет на себя управление энергетическим сектором до тех пор, пока не будет найден новый министр.
«Мы потребовали отставки министра Виктора Парликова, поскольку он несет ответственность и отвечал за управление энергетическим сектором и признал ошибки, которые привели нас к кризисной ситуации», – сказал Речан. Кроме того, он попросил парламент страны с 16 декабря ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе.
В конце ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило увеличение тарифов на газ по запросу компании «Молдовагаз». Тарифы для бытовых потребителей повысились до 16,75 лея за кубометр газа, включая НДС ($0,92).