НАРЭ одобрило увеличение тарифов на газ по запросу «Молдовагаза»
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило увеличение тарифов на газ по запросу компании «Молдовагаз», сообщает новостной портал TVR Moldova.
Бытовые потребители будут платить 16,75 лея за кубометр газа, включая НДС ($0,92). С 1 декабря газ в Молдавии подорожает на 27,5%. Ожидается, что министр энергетики страны Виктор Парликов 5 декабря даст разъяснения в парламенте о ситуации в этой сфере.
Компания «Молдовагаз» обращалась в НАРЭ с просьбой повысить цену на газ более чем на 33%, мотивируя это увеличением средней цены поставок природного газа, сообщает TVR. Парликов не исключал кризис в приднестровском регионе после 1 января 2025 г.
В настоящий момент Молдавия получает российский газ транзитом через Украину, но с истечением контракта с 1 января поставки могут полностью прекратиться. Исторически контракт на поставку газа в Молдавию подразумевал поставки на молдавскую территорию на правом берегу Днестра и в Приднестровье на левом берегу, где расположена мощная Молдавская ГРЭС.