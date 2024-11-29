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НАРЭ одобрило увеличение тарифов на газ по запросу «Молдовагаза»

Ведомости

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило увеличение тарифов на газ по запросу компании «Молдовагаз», сообщает новостной портал TVR Moldova.

Бытовые потребители будут платить 16,75 лея за кубометр газа, включая НДС ($0,92). С 1 декабря газ в Молдавии подорожает на 27,5%. Ожидается, что министр энергетики страны Виктор Парликов 5 декабря даст разъяснения в парламенте о ситуации в этой сфере.

Компания «Молдовагаз» обращалась в НАРЭ с просьбой повысить цену на газ более чем на 33%, мотивируя это увеличением средней цены поставок природного газа, сообщает TVR. Парликов не исключал кризис в приднестровском регионе после 1 января 2025 г.

В настоящий момент Молдавия получает российский газ транзитом через Украину, но с истечением контракта с 1 января поставки могут полностью прекратиться. Исторически контракт на поставку газа в Молдавию подразумевал поставки на молдавскую территорию на правом берегу Днестра и в Приднестровье на левом берегу, где расположена мощная Молдавская ГРЭС.

Ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей пока не проводили. «Газпром» предложил Кишиневу начать переговоры с Киевом о сохранении транзита газа в Приднестровье после Нового года, сообщал 27 ноября Парликов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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