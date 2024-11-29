Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Премьер Молдавии заявил об отсутствии намерения погашать долг перед «Газпромом»

Ведомости

Молдавия не намерена погашать задолженность перед «Газпромом» за потребленное топливо, заявил премьер-министр страны Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1. Размер долга составляет $709 млн.

««Газпром» пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», – сказал он (цитата по ТАСС).

В настоящий момент Молдавия получает российский газ транзитом через Украину, но с истечением контракта с 1 января поставки могут полностью прекратиться. Исторически контракт на поставку газа в Молдавию подразумевал поставки на молдавскую территорию на правом берегу Днестра и в Приднестровье на левом берегу, где расположена мощная Молдавская ГРЭС.

Ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей пока не проводили. «Газпром» предложил Кишиневу начать переговоры с Киевом о сохранении транзита газа в Приднестровье после Нового года, сообщал 27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

В 2021 г. «Газпром» согласился на продление контракта на следующие пять лет при условии, если долг за топливо будет погашен. Кишинев настаивал на международном аудите долга за газ, который числится на балансе компании «Молдовагаз». В сентябре 2023 г. правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» $8,6 млн, списав оставшуюся сумму долга.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных