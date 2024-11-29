Премьер Молдавии заявил об отсутствии намерения погашать долг перед «Газпромом»
Молдавия не намерена погашать задолженность перед «Газпромом» за потребленное топливо, заявил премьер-министр страны Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1. Размер долга составляет $709 млн.
В настоящий момент Молдавия получает российский газ транзитом через Украину, но с истечением контракта с 1 января поставки могут полностью прекратиться. Исторически контракт на поставку газа в Молдавию подразумевал поставки на молдавскую территорию на правом берегу Днестра и в Приднестровье на левом берегу, где расположена мощная Молдавская ГРЭС.
Ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей пока не проводили. «Газпром» предложил Кишиневу начать переговоры с Киевом о сохранении транзита газа в Приднестровье после Нового года, сообщал 27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
В 2021 г. «Газпром» согласился на продление контракта на следующие пять лет при условии, если долг за топливо будет погашен. Кишинев настаивал на международном аудите долга за газ, который числится на балансе компании «Молдовагаз». В сентябре 2023 г. правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» $8,6 млн, списав оставшуюся сумму долга.