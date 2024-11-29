Премьер Молдавии заявил об отсутствии намерения погашать долг перед «Газпромом»

В 2021 г. «Газпром» согласился на продление контракта на следующие пять лет при условии, если долг за топливо будет погашен. Кишинев настаивал на международном аудите долга за газ, который числится на балансе компании «Молдовагаз». В сентябре 2023 г. правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» $8,6 млн, списав оставшуюся сумму долга.