«Газпром» предложил Кишиневу обсудить с Киевом транзит газа в Приднестровье
«Газпром» предложил нам провести переговоры с властями Украины о сохранении транзита газа в Приднестровье после 1 января. Мы уже сообщили об этом Киеву. Для нас это был бы самый легкий путь, но мы понимаем, что решение не может быть принято быстро», – отметил Парликов.
27 ноября «Коммерсантъ» сообщил о намерении «Газпрома» поставлять газ в Приднестровье в следующем году. На прошедшей конференции в Санкт-Петербурге Россия и Молдавия обсуждали два варианта.
После истечения контракта с Киевом (с 1 января) поставлять газ в обход Украины через Турцию. Но и эта дорога также пересекается с украинской территорией, что может создать сложности с перевозкой топлива. Или продолжить следовать по прежнему маршруту, но при этом сдавать российский газ на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит.
При этом ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей пока не проводили.