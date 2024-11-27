«Газпром» предложил Кишиневу обсудить с Киевом транзит газа в Приднестровье

После истечения контракта с Киевом (с 1 января) поставлять газ в обход Украины через Турцию. Но и эта дорога также пересекается с украинской территорией, что может создать сложности с перевозкой топлива. Или продолжить следовать по прежнему маршруту, но при этом сдавать российский газ на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит.