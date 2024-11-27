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«Газпром» предложил Кишиневу обсудить с Киевом транзит газа в Приднестровье

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«Газпром» предложил Кишиневу начать переговоры с Киевом о сохранении транзита газа в Приднестровье после Нового года, заявил на пресс-конференции министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, его слова передает ТАСС.

«Газпром» предложил нам провести переговоры с властями Украины о сохранении транзита газа в Приднестровье после 1 января. Мы уже сообщили об этом Киеву. Для нас это был бы самый легкий путь, но мы понимаем, что решение не может быть принято быстро», – отметил Парликов.

27 ноября «Коммерсантъ» сообщил о намерении «Газпрома» поставлять газ в Приднестровье в следующем году. На прошедшей конференции в Санкт-Петербурге Россия и Молдавия обсуждали два варианта.

После истечения контракта с Киевом (с 1 января) поставлять газ в обход Украины через Турцию. Но и эта дорога также пересекается с украинской территорией, что может создать сложности с перевозкой топлива. Или продолжить следовать по прежнему маршруту, но при этом сдавать российский газ на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит.

При этом ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей пока не проводили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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