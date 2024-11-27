«Коммерсантъ»: «Газпром» намерен поставлять газ в Приднестровье в 2025 году
На российско-молдавских переговорах в Санкт-Петербурге между председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Молдавии Виктором Парликовым 25 ноября обсуждался новый маршрут поставок – в обход Украины через Турцию. Но и этот путь также пересекается с украинской территорией, что может создать сложности с перевозкой топлива. Существует и второй вариант – продолжить следовать по прежней дороге, но при этом сдавать российский газ на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит.
По данным источников издания, решение по маршруту может быть принято к концу декабря. При этом пока ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей не проводили.
В настоящий момент Молдавия получает российский газ транзитом через Украину, но с истечением контракта с 1 января поставки могут полностью прекратиться. Исторически контракт на поставку газа в Молдавию подразумевал поставки на молдавскую территорию на правом берегу Днестра и в Приднестровье на левом берегу, где расположена мощная Молдавская ГРЭС.
В октябре 2021 г. «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд куб. м. газа в год. Но в конце следующего года Россия вдвое сократила поставки в Молдавию, объясняя это решение блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.
Сейчас транзитом через Украину из РФ идет около 5,7 млн куб. м газа в сутки вместо положенных по контракту 9 млн куб. м. Этот объем полностью уходит в Приднестровье, в то время как Кишинев закупает газ на европейском рынке через газопровод из Румынии Яссы – Унгены – Кишинев.
21 ноября «Ведомости» писали об увеличении поставок российского газа в ЕС на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе текущего года и в сентябре предыдущего. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. Россия в самом начале осени впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.