«Коммерсантъ»: «Газпром» намерен поставлять газ в Приднестровье в 2025 году

На российско-молдавских переговорах в Санкт-Петербурге между председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Молдавии Виктором Парликовым 25 ноября обсуждался новый маршрут поставок – в обход Украины через Турцию. Но и этот путь также пересекается с украинской территорией, что может создать сложности с перевозкой топлива. Существует и второй вариант – продолжить следовать по прежней дороге, но при этом сдавать российский газ на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит.