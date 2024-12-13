Пашинян вылетел в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом он сообщил на странице в Instagram
«Летим в Москву», – уточнил Пашинян.
Он также опубликовал видеозапись из самолета.
В октябре Пашинян прилетал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ под председательством президента России Владимира Путина. По итогам саммита СНГ был подписан пакет документов, в том числе обращение к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
13 декабря в столице состоится заседание Евразийского межправительственного совета. На нем будет обсуждаться вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза.