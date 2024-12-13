Пашинян вылетел в Москву

В октябре Пашинян прилетал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ под председательством президента России Владимира Путина. По итогам саммита СНГ был подписан пакет документов, в том числе обращение к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.