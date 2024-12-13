Польша подняла истребители из-за якобы российских ударов ракетами по Украине

В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что такие перехваты могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. После этого в НАТО сделали замечание Сикорскому за призыв сбивать российские ракеты, указав, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.