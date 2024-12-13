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Польша подняла истребители из-за якобы российских ударов ракетами по Украине

Ведомости

В Польше начала работать военная авиация и приведены в готовность системы ПВО из-за того, что российские войска якобы применили против объектов на западе Украины крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Сообщение об этом появилось утром в аккаунте оперативного командования видов вооруженных сил Польши в соцсети X.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация. <…> Дежурные пары истребителей были активированы, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», – говорится в сообщении.

В командовании пояснили, что предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с Украиной.

В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что такие перехваты могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. После этого в НАТО сделали замечание Сикорскому за призыв сбивать российские ракеты, указав, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

7 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radiozet заявил, что польским военным не следует перехватывать ракеты над Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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