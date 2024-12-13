Польша подняла истребители из-за якобы российских ударов ракетами по Украине
В Польше начала работать военная авиация и приведены в готовность системы ПВО из-за того, что российские войска якобы применили против объектов на западе Украины крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Сообщение об этом появилось утром в аккаунте оперативного командования видов вооруженных сил Польши в соцсети X.
«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация. <…> Дежурные пары истребителей были активированы, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», – говорится в сообщении.
В командовании пояснили, что предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с Украиной.
В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что такие перехваты могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. После этого в НАТО сделали замечание Сикорскому за призыв сбивать российские ракеты, указав, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.
7 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radiozet заявил, что польским военным не следует перехватывать ракеты над Украиной.