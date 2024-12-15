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Путин встретится с участниками Паралимпийских летних игр в Париже 16 декабря

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря встретится с победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им госнаграды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Соревнования, организованные Международным паралимпийским комитетом, прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 г. В церемонии открытия представители России и Белоруссии не участвовали.

На играх выступили 88 россиян – в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне. Им было разрешено соревноваться в нейтральном статусе, медали атлетов не учитывались в общем зачете. Спортсмены из РФ завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В честь их победы прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета (IPC). На церемонию закрытия россиян пригласили на общих основаниях.

Победителем этой Паралимпиады в шестой раз подряд стала сборная Китая. Если бы медали россиян учитывались, то команда заняла бы восьмое место. 

В конце октября Путин своим указом наградил спортсменов, завоевавших медали на Паралимпийских играх в Париже. Девять человек награждены орденом Почета, восемь – орденом Дружбы, 13 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, девять – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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