Путин встретится с участниками Паралимпийских летних игр в Париже 16 декабря
Президент РФ Владимир Путин 16 декабря встретится с победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им госнаграды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Соревнования, организованные Международным паралимпийским комитетом, прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 г. В церемонии открытия представители России и Белоруссии не участвовали.
На играх выступили 88 россиян – в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне. Им было разрешено соревноваться в нейтральном статусе, медали атлетов не учитывались в общем зачете. Спортсмены из РФ завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В честь их победы прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета (IPC). На церемонию закрытия россиян пригласили на общих основаниях.
Победителем этой Паралимпиады в шестой раз подряд стала сборная Китая. Если бы медали россиян учитывались, то команда заняла бы восьмое место.
В конце октября Путин своим указом наградил спортсменов, завоевавших медали на Паралимпийских играх в Париже. Девять человек награждены орденом Почета, восемь – орденом Дружбы, 13 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, девять – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.