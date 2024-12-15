Путин встретится с участниками Паралимпийских летних игр в Париже 16 декабря

На играх выступили 88 россиян – в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне. Им было разрешено соревноваться в нейтральном статусе, медали атлетов не учитывались в общем зачете. Спортсмены из РФ завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В честь их победы прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета (IPC). На церемонию закрытия россиян пригласили на общих основаниях.