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Путин наградил российских паралимпийцев

Ведомости

Президент Владимир Путин наградил спортсменов, завоевавших медали на Паралимпийских играх в Париже. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, девять спортсменов награждены орденом Почета, восемь – орденом Дружбы, 13 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, девять – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 г. в Париже. По итогам Игр-2024 российские атлеты завоевали 64 награды, среди которых 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Спортсмены выступили в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, триатлону и тхэквондо.

15 октября стало известно, что Министерство спорта разработало проект постановления о единовременных выплатах для победителей и призеров Паралимпийских игр 2024 г., а также для тренеров и специалистов, обеспечивших их подготовку. Проект устанавливает размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн руб. за золотую медаль, 2,5 млн руб. – за серебряную, 1,7 млн руб. – за бронзовую. Тренеры получат 80% от выплат, установленных для спортсменов, а специалисты – 20%. Таким образом, тренеры получат 3,2 млн руб. за золото, 2 млн руб. – за серебро и 1,36 млн руб. – за бронзу. Специалистам предусмотрены выплаты в размере 800 000 руб. за золотую медаль, 500 000 руб. – за серебряную и 340 000 руб. – за бронзовую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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