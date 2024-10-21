Путин наградил российских паралимпийцев
Президент Владимир Путин наградил спортсменов, завоевавших медали на Паралимпийских играх в Париже. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, девять спортсменов награждены орденом Почета, восемь – орденом Дружбы, 13 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, девять – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 г. в Париже. По итогам Игр-2024 российские атлеты завоевали 64 награды, среди которых 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Спортсмены выступили в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, триатлону и тхэквондо.
15 октября стало известно, что Министерство спорта разработало проект постановления о единовременных выплатах для победителей и призеров Паралимпийских игр 2024 г., а также для тренеров и специалистов, обеспечивших их подготовку. Проект устанавливает размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн руб. за золотую медаль, 2,5 млн руб. – за серебряную, 1,7 млн руб. – за бронзовую. Тренеры получат 80% от выплат, установленных для спортсменов, а специалисты – 20%. Таким образом, тренеры получат 3,2 млн руб. за золото, 2 млн руб. – за серебро и 1,36 млн руб. – за бронзу. Специалистам предусмотрены выплаты в размере 800 000 руб. за золотую медаль, 500 000 руб. – за серебряную и 340 000 руб. – за бронзовую.