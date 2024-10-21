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Песков объяснил поддержку Путиным кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР

Ведомости

Поддержка кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) связана со множеством факторов, в первую очередь, с его должностью министра спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было высказано мнение представителей спортивной общественности, наших уважаемых представителей спортивных функционеров международного класса, и действительно президент поддержал – здесь можно говорить, что это связано с множеством факторов. Главное, что он занимает пост министра», – пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что к такой точке зрения пришли «на нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением».

15 октября пост главы ОКР покинул Станислав Поздняков. Он возглавлял комитет с 2018 г. Песков, комментируя работу Позднякова, заявил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное». Представитель Кремля отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением и с Международным олимпийским комитетом».

17 октября глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. С такой инициативой он выступил на Совете по развитию спорта, который проводит президент РФ Владимир Путин. В ответ Путин сказал, что над этим надо подумать, но в современных условиях такое назначение может быть оправдано. В ходе заседания совета глава государства также сообщил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах: важно наращивать усилия по международному сотрудничеству, работать с заинтересованными партнерами, вести творческую, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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