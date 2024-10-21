Песков объяснил поддержку Путиным кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР

17 октября глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. С такой инициативой он выступил на Совете по развитию спорта, который проводит президент РФ Владимир Путин. В ответ Путин сказал, что над этим надо подумать, но в современных условиях такое назначение может быть оправдано. В ходе заседания совета глава государства также сообщил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах: важно наращивать усилия по международному сотрудничеству, работать с заинтересованными партнерами, вести творческую, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи.