Песков объяснил поддержку Путиным кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР
Поддержка кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) связана со множеством факторов, в первую очередь, с его должностью министра спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было высказано мнение представителей спортивной общественности, наших уважаемых представителей спортивных функционеров международного класса, и действительно президент поддержал – здесь можно говорить, что это связано с множеством факторов. Главное, что он занимает пост министра», – пояснил Песков.
Представитель Кремля добавил, что к такой точке зрения пришли «на нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением».
15 октября пост главы ОКР покинул Станислав Поздняков. Он возглавлял комитет с 2018 г. Песков, комментируя работу Позднякова, заявил, что «многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное». Представитель Кремля отметил, что ОКР «фактически утратил связь с олимпийским движением и с Международным олимпийским комитетом».
17 октября глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. С такой инициативой он выступил на Совете по развитию спорта, который проводит президент РФ Владимир Путин. В ответ Путин сказал, что над этим надо подумать, но в современных условиях такое назначение может быть оправдано. В ходе заседания совета глава государства также сообщил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах: важно наращивать усилия по международному сотрудничеству, работать с заинтересованными партнерами, вести творческую, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи.