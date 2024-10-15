Минспорт разработал проект выплат призерам Паралимпийских летних игр

Проект устанавливает размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн руб. за золотую медаль, 2,5 млн руб. – за серебряную, 1,7 млн руб. – за бронзовую. Тренеры получат 80% от выплат, установленных для спортсменов, а специалисты – 20%. Таким образом, тренеры получат 3,2 млн руб. за золото, 2 млн руб. – за серебро и 1,36 млн руб. – за бронзу. Специалистам предусмотрены выплаты в размере 800 000 руб. за золотую медаль, 500 000 руб. – за серебряную и 340 000 руб. – за бронзовую.



Реализация проекта планируется осуществляться подведомственным Минспорту ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в рамках субсидии бюджетным учреждениям. Само распоряжение направлено на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением правительства 30 сентября 2021 г., говорится в пояснительной записке к проекту.