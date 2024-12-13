Источники «Ведомостей» назвали возможных кандидатов на попадание в исполком ОКР

По данным «Ведомостей», гендиректором ОКР, вероятно, будет предложено избрать Романа Крамаря. Собеседник «Ведомостей» охарактеризовал Крамаря как «опытного спортивного менеджера». Он был гендиректором хоккейного клуба «Амур» (Хабаровский край). В заслугах у Крамаря уже имеется погашение долгов в размере 750 млн руб. и попадание клуба в плей-офф. Кроме него в ОКР может попасть бывший президент клуба, а сейчас статс-секретарь – замминистра спорта Александр Никитин, говорит источник. В ведомстве он отвечает за международную повестку и антидопинг.