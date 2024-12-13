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Источники «Ведомостей» назвали возможных кандидатов на попадание в исполком ОКР

Среди них – Олег Белозеров, Петр Фрадков и Александр Дюков
Яна Суринская
Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков (слева направо)
Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков (слева направо) / Сергей Бобылев / ТАСС

Сегодня должно состояться Олимпийское собрание, которое уполномочено избирать руководство Олимпийского комитета России (ОКР). Один из пунктов повестки собрания уже известен: это избрание министра спорта Михаила Дегтярева (назначен в мае) председателем ОКР. Этот пост 15 октября оставил после пяти лет работы Станислав Поздняков. Министр, назначить которого предложил президенту глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, стал единственным кандидатом: его выдвинули все федерации.

Собранию предстоит рассмотреть и другие вопросы. В частности, именно оно уполномочено избирать исполком, генерального секретаря и генерального директора ОКР, вице-президентов и др.

Ряд членов исполкома ОКР должны остаться на своих местах, говорят источники «Ведомостей» в спортивных федерациях. К примеру, они высоко оценивают шансы на переизбрание олимпийцев Михаила Мамиашвили (Федерация спортивной борьбы), Виктора Майгурова (Союз биатлонистов России), Владислава Третьяка (Федерация хоккея), а также предпринимателей Сергея Шишкарева (Федерация гандбола) и Геннадия Тимченко (председатель совета директоров КХЛ). Источники говорят, что обсуждалась кандидатура Аркадия Ротенберга (Федерация дзюдо).

В целом, «ротация в исполкоме – это традиционная история», отмечает один из собеседников «Ведомостей». Среди новых кандидатов, которые сейчас не работают в исполкоме ОКР, источники называют людей с известными фамилиями, некоторые из которых совсем недавно возглавили спортивные федерации. Среди них собеседники называют, в частности, Олега Белозерова (1 октября возглавил Федерацию спортивной гимнастики), Петра Фрадкова (23 ноября возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики) и Дмитрия Мазепина (31 октября возглавил Федерацию водных видов спорта).

Также в числе тех, кто может войти в исполком ОКР, рассказывает источник «Ведомостей» в одной из спортивных федераций, – Александр Дюков. Возглавляемый им Российский футбольный союз – одна из немногих крупных организаций (по итогам 2023 г. – лидер по количеству получаемых целевых отчислений от букмекеров), которая не полностью утратила связь с европейским спортивным сообществом. Среди кандидатов, о которых знают источники «Ведомостей», – Наталия Гарт (Федерация санного спорта России).

«Ведомости» направили запросы в профильные федерации.

При такой ротации исполком «будет сбалансированной руководящей группой ветеранов управления и молодой управленческой командой Дегтярева», характеризует изменения собеседник.

По данным «Ведомостей», гендиректором ОКР, вероятно, будет предложено избрать Романа Крамаря. Собеседник «Ведомостей» охарактеризовал Крамаря как «опытного спортивного менеджера». Он был гендиректором хоккейного клуба «Амур» (Хабаровский край). В заслугах у Крамаря уже имеется погашение долгов в размере 750 млн руб. и попадание клуба в плей-офф. Кроме него в ОКР может попасть бывший президент клуба, а сейчас статс-секретарь – замминистра спорта Александр Никитин, говорит источник. В ведомстве он отвечает за международную повестку и антидопинг.

Незадолго до олимпийского собрания Дегтярев уже встретился «с уходящим составом исполкома», рассказывает источник «Ведомостей», близкий к одной из спортивных федераций. Встреча, по его оценке, прошла «в теплой доброжелательной обстановке», Дегтярев дал понять, что «все руководители федераций, академий и организаций» – это часть единой команды.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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