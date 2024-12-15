В четырех городах Финляндии прошли митинги за открытие границ с РФ

По данным организатора, в Хельсинки на митинг вышли около 100 человек, в Лаппеенранта и Лахти по 40 человек подписали манифест, а в Тампере – 27. До начала акций «Александровское общество» опубликовало правила для участников митингов. В частности, необходимо было организованно скандировать лозунги вместе с ведущим, избегать провокаций и конфликтных ситуаций, не мусорить, следовать указаниям полиции. Кроме того, митингующих просили брать с собой только финский флаг, а также выкладывать фото и истории в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .