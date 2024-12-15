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В четырех городах Финляндии прошли митинги за открытие границ с РФ

Ведомости

В Хельсинки, Лаппеенранте, Лахти и Тампере прошли митинги, участники которых требовали открытия КПП на границе между Финляндией и Россией для легальных поездок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инициатор акций – некоммерческая общественная организация «Александровское общество».

«Наше требование: открыть границу для легальных путешественников. Если для грузов решение найдено, оно должно быть найдено и для людей: люди – важнее удобрений», – говорится в одном из сообщений.

По данным организатора, в Хельсинки на митинг вышли около 100 человек, в Лаппеенранта и Лахти по 40 человек подписали манифест, а в Тампере – 27. До начала акций «Александровское общество» опубликовало правила для участников митингов. В частности, необходимо было организованно скандировать лозунги вместе с ведущим, избегать провокаций и конфликтных ситуаций, не мусорить, следовать указаниям полиции. Кроме того, митингующих просили брать с собой только финский флаг, а также выкладывать фото и истории в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Финские власти в ноябре 2023 г. объявили о временном закрытии КПП на границе с Россией, за исключением пункта Рая-Йоосеп, обвинив Москву в росте притока нелегальных мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В марте Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

6 ноября 2024 г. газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что финские власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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