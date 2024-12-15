В четырех городах Финляндии прошли митинги за открытие границ с РФ
В Хельсинки, Лаппеенранте, Лахти и Тампере прошли митинги, участники которых требовали открытия КПП на границе между Финляндией и Россией для легальных поездок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инициатор акций – некоммерческая общественная организация «Александровское общество».
«Наше требование: открыть границу для легальных путешественников. Если для грузов решение найдено, оно должно быть найдено и для людей: люди – важнее удобрений», – говорится в одном из сообщений.
По данным организатора, в Хельсинки на митинг вышли около 100 человек, в Лаппеенранта и Лахти по 40 человек подписали манифест, а в Тампере – 27. До начала акций «Александровское общество» опубликовало правила для участников митингов. В частности, необходимо было организованно скандировать лозунги вместе с ведущим, избегать провокаций и конфликтных ситуаций, не мусорить, следовать указаниям полиции. Кроме того, митингующих просили брать с собой только финский флаг, а также выкладывать фото и истории в Instagram
Финские власти в ноябре 2023 г. объявили о временном закрытии КПП на границе с Россией, за исключением пункта Рая-Йоосеп, обвинив Москву в росте притока нелегальных мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В марте Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.
6 ноября 2024 г. газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что финские власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией.