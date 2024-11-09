Президент Финляндии допустил улучшение отношений с Россией в будущем
Отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо, но не сейчас. Об этом сообщил газете Ilta-Sanomat президент Финляндии Александр Стубб.
«В какой-нибудь момент эти отношения наладятся и будут использоваться во благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 г., чем в той, в которой мы были, например, в 1956 г. в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», – подчеркнул Стубб.
28 октября газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные госактивы России по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Уточнялось, что ограничения затронули Российский центр науки и культуры, три объекта на Аландских островах, а также один жилой дом и офисное здание в Хельсинки.
29 октября посольство России сообщило, что от финской службы судебных приставов получен список из более чем 40 объектов, находящихся в российской собственности, в отношении которых приняты ограничительные меры. Среди них, в частности, загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты из России. В МИД РФ заявили протест послу Финляндии.