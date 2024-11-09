Президент Финляндии допустил улучшение отношений с Россией в будущем

«В какой-нибудь момент эти отношения наладятся и будут использоваться во благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 г., чем в той, в которой мы были, например, в 1956 г. в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», – подчеркнул Стубб.