Helsingin Sanomat: в Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ
В Финляндии наложен арест на пять объектов российской недвижимости по иску Украины, сообщает Helsingin Sanomat. До этого издание писало, что ограничения коснутся Российского центра науки и культуры.
«HS обнаружила еще пять российских объектов недвижимости, в отношении которых введены меры», – говорится в публикации. Три из них расположены на Аландских островах. В Хельсинки под ограничения попали как минимум один жилой дом и офисное здание.
28 октября Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза».
В тот же день в посольстве РФ в Финляндии сообщили, что официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности не поступало. В диппредставительстве уточнили, что информацию об аресте получили из СМИ. Сотрудники посольства работают над прояснением ситуации и запросили данные у службы судебных приставов и МИДа страны.