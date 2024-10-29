Helsingin Sanomat: в Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ

В тот же день в посольстве РФ в Финляндии сообщили, что официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности не поступало. В диппредставительстве уточнили, что информацию об аресте получили из СМИ. Сотрудники посольства работают над прояснением ситуации и запросили данные у службы судебных приставов и МИДа страны.