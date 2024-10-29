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Helsingin Sanomat: в Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ

Ведомости

В Финляндии наложен арест на пять объектов российской недвижимости по иску Украины, сообщает Helsingin Sanomat. До этого издание писало, что ограничения коснутся Российского центра науки и культуры.

«HS обнаружила еще пять российских объектов недвижимости, в отношении которых введены меры», – говорится в публикации. Три из них расположены на Аландских островах. В Хельсинки под ограничения попали как минимум один жилой дом и офисное здание.

28 октября Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза».

В тот же день в посольстве РФ в Финляндии сообщили, что официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности не поступало. В диппредставительстве уточнили, что информацию об аресте получили из СМИ. Сотрудники посольства работают над прояснением ситуации и запросили данные у службы судебных приставов и МИДа страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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