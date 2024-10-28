Посольство РФ не получало уведомлений о конфискации собственности в Финляндии
Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности в стране. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ в республике.
В посольстве уточнили, что информацию об аресте ряда объектов недвижимости в Финляндии, находящихся в собственности России, получили из СМИ. Сотрудники диппредставительства работают над прояснением ситуации и запросили данные у службы судебных приставов и МИД страны.
«Оценивать ситуацию и говорить о возможных ответных мерах российской стороны можно будет, как представляется, после выяснения всех обстоятельств происходящего», – отметили в посольстве.
28 октября Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза», а арестован участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
В частности, «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд по делу об утраченном имуществе в Крыму летом 2023 г. после соответствующего решения Арбитражного суда в Гааге. По решению суда размер компенсации, которую Россия должна выплатить «Нафтогазу», должен равняться рыночной стоимости активов группы до момента их утраты. Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. м. Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки из-за санкций Евросоюза.