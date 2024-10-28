Посольство РФ не получало уведомлений о конфискации собственности в Финляндии

В частности, «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд по делу об утраченном имуществе в Крыму летом 2023 г. после соответствующего решения Арбитражного суда в Гааге. По решению суда размер компенсации, которую Россия должна выплатить «Нафтогазу», должен равняться рыночной стоимости активов группы до момента их утраты. Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. м. Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки из-за санкций Евросоюза.