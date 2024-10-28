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Посольство РФ не получало уведомлений о конфискации собственности в Финляндии

Ведомости

Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности в стране. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ в республике.

В посольстве уточнили, что информацию об аресте ряда объектов недвижимости в Финляндии, находящихся в собственности России, получили из СМИ. Сотрудники диппредставительства работают над прояснением ситуации и запросили данные у службы судебных приставов и МИД страны.

«Оценивать ситуацию и говорить о возможных ответных мерах российской стороны можно будет, как представляется, после выяснения всех обстоятельств происходящего», – отметили в посольстве.

28 октября Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза», а арестован участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

В частности, «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд по делу об утраченном имуществе в Крыму летом 2023 г. после соответствующего решения Арбитражного суда в Гааге. По решению суда размер компенсации, которую Россия должна выплатить «Нафтогазу», должен равняться рыночной стоимости активов группы до момента их утраты. Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. м. Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки из-за санкций Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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