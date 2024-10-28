СМИ: Финляндия начала конфисковывать российскую собственность по иску Украины

«Нафтогаз» инициировал разбирательство в арбитраже в октябре 2016 г. Оно было основано на российско-украинском соглашении о защите инвестиций от 1998 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за якобы имевшее место нарушение соглашения, в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России в 2014 г. имущество дочерних компаний «Нафтогаза» «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенное на полуострове и на шельфе, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании «Черноморнефтегаз», принадлежащей крымским властям.