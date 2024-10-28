СМИ: Финляндия начала конфисковывать российскую собственность по иску Украины
Финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза», а арестован участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки (РЦНК).
В частности, «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд по делу об утраченном имуществе в Крыму летом 2023 г. после соответствующего решения Арбитражного суда в Гааге. В сообщении украинской госкомпании говорится, что по решению суда размер компенсации, которую Россия должна выплатить «Нафтогазу», должен равняться рыночной стоимости активов группы до момента их утраты. Издание уточняет, что площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. м. Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки из-за санкций ЕС.
«Нафтогаз» инициировал разбирательство в арбитраже в октябре 2016 г. Оно было основано на российско-украинском соглашении о защите инвестиций от 1998 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за якобы имевшее место нарушение соглашения, в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России в 2014 г. имущество дочерних компаний «Нафтогаза» «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенное на полуострове и на шельфе, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании «Черноморнефтегаз», принадлежащей крымским властям.