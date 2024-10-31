Президент Финляндии: арест недвижимости РФ не является политическим вопросом
Арест российской недвижимости в Финляндии является исполнением решения суда, это не политический вопрос. Об этом заявил президент страны Александр Стубб.
«Финляндия – это правовое государство, речь идет об исполнении судебного решения, а не о политическом вопросе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава Финляндии добавил, что не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства, его слова передает «РИА Новости». Стубб отметил, что служба судебных приставов в данный момент занимается решением, которое вынес Международный арбитражный суд и поддержал Окружной суд Финляндии.
28 октября издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщило, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Helsingin Sanomat уточняла, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.
29 октября посольство РФ сообщило, что от финской службы судебных приставов получен список из более чем 40 объектов, находящихся в собственности России, в отношении которых приняты ограничительные меры. Среди них, в том числе, загородные дома и квартиры, где проживают российские дипломаты. 30 октября в МИД России заявили протест послу Финляндии.