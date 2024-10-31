Президент Финляндии: арест недвижимости РФ не является политическим вопросом

28 октября издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщило, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Helsingin Sanomat уточняла, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.