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В МИД России заявили решительный протест послу Финляндии

Ведомости

В МИД России вызвана посол Финляндии Марья Лиивала, сообщили в ведомстве. Ей заявили решительный протест в связи с арестом в Финляндии 45 объектов недвижимости, которые принадлежат РФ.

«Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.», – говорится в сообщении.

В противном случае ответственность за последствия ареста будет лежать на Хельсинки, Москва предпримет ответные меры, отметили в МИДе. Особое внимание внешнеполитическое ведомство обратило на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные ноты протеста.

28 октября издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщило, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Helsingin Sanomat уточняло, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.

29 октября посольство РФ сообщило, что от финской службы судебных приставов получен список из более чем 40 объектов, находящихся в собственности России, в отношении которых приняты ограничительные меры. Среди них, в том числе, загородные дома и квартиры, где проживают российские дипломаты. Посольство РФ в Финляндии направило в МИД страны ноту протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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