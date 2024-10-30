Посольство России направило запрос в МИД Финляндии об аресте недвижимости

«Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», – пояснила Захарова.