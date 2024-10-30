Посольство России направило запрос в МИД Финляндии об аресте недвижимости
Посольство РФ в Хельсинки направило запросы в министерство иностранных дел и службу судебных приставов Финляндии с требованием разъяснить ситуацию о наложении ареста на объекты российской недвижимости. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
28 октября издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщило, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Helsingin Sanomat уточняло, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.
Захарова пояснила, что финские судебные власти официально уведомили представительство ФГУП «Госзагрансобственность» в Финляндии о наложении ареста на принадлежащее России здание, которое расположено в Хельсинки по адресу Ваттуниеменкату 21. При этом в данном уведомлении каких-либо оснований для такого решения не приводится, утверждает она.
«Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», – пояснила Захарова.
Она добавила, что правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на запросы.
Ранее 29 октября посольство РФ сообщило, что от финской службы судебных приставов получен список из более чем 40 объектов, находящихся в собственности России, в отношении которых приняты ограничительные меры. Среди них, в том числе, загородные дома и квартиры, где проживают российские дипломаты. Посольство РФ в Финляндии направило в МИД страны ноту протеста.